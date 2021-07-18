ЦСКА предоставил новую информацию по пропустившему полгода Николе Милутинову

Центровой ЦСКА Никола Милутинов должен начать в составе армейцев сбор, стартующий 19 августа, сообщает пресс-служба москвичей. Милутинов из-за повреждения плеча не выходил на площадку с 29 января.

В феврале 26-летний игрок перенёс операцию на плече, после чего досрочно завершил сезон. Ожидалось, что сербский игрок полностью восстановится к концу июня или началу июля. Но восстановление центрового в итоге затянулось.

Милутинов был включён в состав сборной Сербии на матчи олимпийской квалификации, но не смог присоединиться к команде.

В минувшем сезоне Милутинов принял участие в 20 матчах Евролиги. В среднем он набирал 9,9 очка и делал 8,6 подбора.

ЦСКА в Евролиге дошёл до «Финала четырёх», но уступил в полуфинале «Анадолу Эфес».