ЦСКА предоставил новую информацию по пропустившему полгода Николе Милутинову
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов должен начать в составе армейцев сбор, стартующий 19 августа, сообщает пресс-служба москвичей. Милутинов из-за повреждения плеча не выходил на площадку с 29 января.
В феврале 26-летний игрок перенёс операцию на плече, после чего досрочно завершил сезон. Ожидалось, что сербский игрок полностью восстановится к концу июня или началу июля. Но восстановление центрового в итоге затянулось.
Милутинов был включён в состав сборной Сербии на матчи олимпийской квалификации, но не смог присоединиться к команде.
В минувшем сезоне Милутинов принял участие в 20 матчах Евролиги. В среднем он набирал 9,9 очка и делал 8,6 подбора.
ЦСКА в Евролиге дошёл до «Финала четырёх», но уступил в полуфинале «Анадолу Эфес».
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