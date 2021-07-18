Агент Леброна Джеймса встречается с Адель. Они впервые появились на финале НБА
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Рич Пол, агент и близкий друг звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, состоит в отношениях с известной певицей Адель, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. По данным источника, они сидели вместе на пятом матче финальной серии НБА «Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» (119:123).
«Рич Пол привёл на игру свою девушку, они сидели недалеко от Леброна Джеймса, её зовут Адель. Они впервые вместе появились на публике», — сообщил Уиндхорст.
39-летний Пол является основателем компании Clutch Sports Group. При непосредственном участии Пола были заключены сделки на сумму, превышающую $ 1 млрд. Он помогал заключить договоры Леброну, Бену Симмонсу и Джону Уоллу.
Что касается Адель, то она 15 раз получала премии Грэмми.
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