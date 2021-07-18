Отец Кевина Дюранта умолял сына отказаться от перехода в «Бруклин» и выбрать другой клуб

Журналист Мэтт Салливан в своей книге рассказал, что отец звезды «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта отговаривал сына от перехода в клуб из Нью-Йорка. По словам автора книги, отец баскетболиста буквально умолял Дюранта выбрать другой вариант развития карьеры.

«КД написал отцу: «Что ты думаешь о «Бруклине»? Дюрант иногда общался с отцом о переходах и спрашивал его. Отец игрока был фанатом «Никс». Тогда отец Дюранта сказал ему, что он бы пообщался с «Никс» и руководством клуба. Тогда «Никс» пытались сделать всё, чтобы не дать состояться переходу Дюранта в «Бруклин». Но Кевин не хотел, чтобы кто-то вмешивался.

К тому же, встреча с «Никс» означала нарушение правил НБА. Игроки, находящиеся на контрактах, не должны обсуждать переходы с другими клубами.

После этого у Дюранта с отцом возник горячий обмен мнениями.

«Позволь мне объяснить тебе кое-что, чёрт возьми! Никогда не ставь под сомнение моё желание помочь! Нет никого важнее в этом мире, чем ты сам. «Никс» — это Мекка баскетбола! Если хочешь сделать что-то большое, хочешь играть в Нью-Йорке, выбирай «Никс», — сказал отец Дюранта.

Также журналист утверждает, что отец Дюранта заподозрил сына в стремлении угодить Кайри Ирвингу. Так, якобы Кевин хотел перейти в «Бруклин» лишь из-за своего друга.