Отец Кевина Дюранта умолял сына отказаться от перехода в «Бруклин» и выбрать другой клуб

Журналист Мэтт Салливан в своей книге рассказал, что отец звезды «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта отговаривал сына от перехода в клуб из Нью-Йорка. По словам автора книги, отец баскетболиста буквально умолял Дюранта выбрать другой вариант развития карьеры.
«КД написал отцу: «Что ты думаешь о «Бруклине»? Дюрант иногда общался с отцом о переходах и спрашивал его. Отец игрока был фанатом «Никс». Тогда отец Дюранта сказал ему, что он бы пообщался с «Никс» и руководством клуба. Тогда «Никс» пытались сделать всё, чтобы не дать состояться переходу Дюранта в «Бруклин». Но Кевин не хотел, чтобы кто-то вмешивался.
К тому же, встреча с «Никс» означала нарушение правил НБА. Игроки, находящиеся на контрактах, не должны обсуждать переходы с другими клубами.
После этого у Дюранта с отцом возник горячий обмен мнениями.
«Позволь мне объяснить тебе кое-что, чёрт возьми! Никогда не ставь под сомнение моё желание помочь! Нет никого важнее в этом мире, чем ты сам. «Никс» — это Мекка баскетбола! Если хочешь сделать что-то большое, хочешь играть в Нью-Йорке, выбирай «Никс», — сказал отец Дюранта.
Также журналист утверждает, что отец Дюранта заподозрил сына в стремлении угодить Кайри Ирвингу. Так, якобы Кевин хотел перейти в «Бруклин» лишь из-за своего друга.
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