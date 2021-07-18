Абдул-Джаббар высказался об игре один на один между праймовыми собой и Адетокунбо

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар ответил на вопрос, как бы сложился его матч один на один с лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. Естественно, что речь идёт об игре Абдул-Джаббара, когда тот был на пике формы. В своё время Абдул-Джаббар помог «Милуоки» завоевать титул. А теперь команда может выиграть ещё один уже при помощи Янниса.

«Без понятия. Я немного выше Янниса, это могло бы помочь. Было бы интересно провести такой матч, если бы у меня были соответствующие навыки», — цитирует Абдул-Джаббара MSN.

Адетокунбо набрал 32 очка, 9 подборов и 6 передач в пятом матче финала НБА с «Финикс Санз» (123:119). Благодаря этой победе, «Бакс» вышли вперёд в серии (3-2). При этом «Милуоки» потерпел поражения в двух первых матчах.