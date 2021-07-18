Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли рассказал, как напоил дочь тренера «Дрим Тим» сборной США

Чарльз Баркли рассказал, как напоил дочь тренера «Дрим Тим» сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда НБА Чарльз Баркли поделился воспоминаниями, как в 1992 году он напоил пивом дочку тренера сборной США Майка Кржижевски. Тогда сборная состояла из звёзд первой величины, а команду было принято называть «дрим тим».

«Я никогда так не боялся, как тогда! Мы играли в «дрим тим». И одна из дочерей тренера спросила меня: «Чарльз, можно я пойду возьму одну или две банки пива в твоём мини-баре?» Скотти Пиппен, Мэджик Джонсон, я и Майкл Джордан тогда играли в карты по вечерам.

Я сказал ей: «Да, конечно» и дал ключи. Когда я вернулся в свой номер через пять часов, мини-бар был пуст!

На следующий день я пошёл на тренировку. Вижу, что тренер находится в одной части площадки, я нарочно бегу в другую. Он идёт в мою сторону, я убегаю оттуда, не хотел быть рядом с ним», — сказал Баркли во время Steam Room Podcast.

К слову, Кржижевски подтвердил, что эта история действительно была. При этом он подчеркнул, что не винит Баркли в случившемся.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021