Чарльз Баркли рассказал, как напоил дочь тренера «Дрим Тим» сборной США

Легенда НБА Чарльз Баркли поделился воспоминаниями, как в 1992 году он напоил пивом дочку тренера сборной США Майка Кржижевски. Тогда сборная состояла из звёзд первой величины, а команду было принято называть «дрим тим».

«Я никогда так не боялся, как тогда! Мы играли в «дрим тим». И одна из дочерей тренера спросила меня: «Чарльз, можно я пойду возьму одну или две банки пива в твоём мини-баре?» Скотти Пиппен, Мэджик Джонсон, я и Майкл Джордан тогда играли в карты по вечерам.

Я сказал ей: «Да, конечно» и дал ключи. Когда я вернулся в свой номер через пять часов, мини-бар был пуст!

На следующий день я пошёл на тренировку. Вижу, что тренер находится в одной части площадки, я нарочно бегу в другую. Он идёт в мою сторону, я убегаю оттуда, не хотел быть рядом с ним», — сказал Баркли во время Steam Room Podcast.

К слову, Кржижевски подтвердил, что эта история действительно была. При этом он подчеркнул, что не винит Баркли в случившемся.