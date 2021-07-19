Сборная США обыграла Испанию в последнем матче перед Олимпиадой

Сборная США одержала победу над Испанией со счётом 83:76 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.



Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио, в активе которого 23 очка. Кроме того, в составе проигравших выделились Уилли Эрнангомес (11 очков), Марк Газоль (10 очков, 5 подборов) и Пау Газоль (8 очков, 5 подборов). У США больше всех набрал разыгрывающий Дэмьен Лиллард — 19 очков. Также отличились Келдон Джонсон (15 очков), Кевин Дюрант (14 очков), Зак Лавин (13 очков) и Джейсон Тейтум (6 очков, 6 подборов, 5 передач).

Для обеих сборных этот матч стал последним перед Олимпиадой.



В предыдущих товарищеских встречах сборная США уступила Нигерии (87:90) и Австралии (83:91), а также обыграла Аргентину (108:80). До этого американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Сборная Испании трижды выигрывала серебро Олимпиад, один раз становилась бронзовым призёром Игр.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США выступит в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии, Испания попала в квартет С, где встретится с Японией, Аргентиной и Словенией.