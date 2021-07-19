Кевин Дюрант — самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпиады, в топ-10 ещё 4 игрока НБА

Форвард сборной США по баскетболу Кевин Дюрант является самым высокооплачиваемым участником предстоящих Олимпийских игр в Токио, сообщает Forbes.



Доходы 32-летнего Дюранта за прошедший год оцениваются в $ 75 млн. Кевин в третий раз примет участие в Олимпийских играх. В составе сборной США форвард становился олимпийским чемпионом в 2012 и 2016 годах.



Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых участников Олимпиады заняла японская теннисистка Наоми Осака. Её доходы составляют $ 60 млн. На третьем месте находится партнёр Дюранта по сборной США разыгрывающий Дэмьен Лиллард ($ 40,5 млн).



Кроме того, в рейтинг вошли сербский теннисист Новак Джокович ($ 34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой ($ 3 2 млн), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кей Нисикори (оба по $ 30,5 млн) и ещё два баскетболиста сборной США Крис Миддлтон ($ 27 млн) и Джру Холидэй ($23 млн).



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.