Трэй Янг отреагировал на назначение семи темнокожих тренеров в межсезонье НБА

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг отреагировал на увеличение числа темнокожих тренеров в НБА.
В межсезонье-2021 назначения получили семь тренеров афроамериканского происхождения: Нэйт Макмиллан («Атланта Хоукс»), Джамал Мозли («Орландо Мэджик»), Уилли Грин («Нью-Орлеан Пеликанс»), Джейсон Кидд («Даллас Маверикс»), Уэс Ансельд («Вашингтон Уизардс»), Чонси Биллапс («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Име Удока («Бостон Селтикс»).
«Рад этому», – написал Янг в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/traeyoung
Макмиллан заканчивал нынешний сезон в должности временного главного тренера «Хоукс». Под руководством Макмиллана, сменившего Ллойда Пирса 1 марта 2021 года, «Атланта» выдала баланс 37-19 и вышла в финал Восточной конференции, где уступила в серии «Милуоки Бакс» 2-4. До отставки Пирса «Хоукс» находились в нижней части турнирной таблицы с 14 победами и 20 поражениями.
- 19 июля 2021
-
10:02
-
09:27
-
07:48
-
07:41
-
00:44
- 18 июля 2021
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:16
-
18:39
-
17:26
-
16:36
-
16:00
-
15:01
-
14:06
-
12:55
-
11:50
-
10:54
-
10:28
-
08:24
-
08:17
-
08:10
-
08:07
-
08:04
-
06:43
-
02:40
-
00:00
- 17 июля 2021
-
22:59
-
22:00
-
20:47
-
20:43
-
19:46
-
18:23
-
17:33
-
16:30