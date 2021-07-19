Трэй Янг отреагировал на назначение семи темнокожих тренеров в межсезонье НБА

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг отреагировал на увеличение числа темнокожих тренеров в НБА.



В межсезонье-2021 назначения получили семь тренеров афроамериканского происхождения: Нэйт Макмиллан («Атланта Хоукс»), Джамал Мозли («Орландо Мэджик»), Уилли Грин («Нью-Орлеан Пеликанс»), Джейсон Кидд («Даллас Маверикс»), Уэс Ансельд («Вашингтон Уизардс»), Чонси Биллапс («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Име Удока («Бостон Селтикс»).



«Рад этому», – написал Янг в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/traeyoung

Макмиллан заканчивал нынешний сезон в должности временного главного тренера «Хоукс». Под руководством Макмиллана, сменившего Ллойда Пирса 1 марта 2021 года, «Атланта» выдала баланс 37-19 и вышла в финал Восточной конференции, где уступила в серии «Милуоки Бакс» 2-4. До отставки Пирса «Хоукс» находились в нижней части турнирной таблицы с 14 победами и 20 поражениями.