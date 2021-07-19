Стало известно, почему сборная США не вызвала самого прогрессирующего игрока НБА на ОИ

Сборная США внесла два изменения в состав на Олимпийские игры в Токио (Япония). Так, в заявку были внесены форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон и центровой «Денвер Наггетс» Джавэйл Макги.

Как утверждает New York Post, руководство сборной США не связывалось с форвардом «Нью-Йорк Никс» Джулиусом Рэндлом. Самому прогрессируюшему игроку НБА прошлого сезона не сделали предложение присоединиться к команде.

По данным источника, тренерский штаб сборной обсуждал вариант с приглашением игрока, но остановил выбор на Макги. В сборной решили, что команде не хватает защитного бигмэна, способного обороняться под кольцом и накрывать соперников.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США выступит в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии, Испания попала в квартет С, где встретится с Японией, Аргентиной и Словенией.