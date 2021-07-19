Названа возможная замена Леброна Джеймса в третьей части «Космического джема»

Режиссёр «Космического джема» Мальком Ли рассказал, что в будущем авторы могут отказаться от использования в качестве актёров звёзд баскетбола. Вместо это, по словам Ли, главным героем картины может стать голливудский актёр и звезда рестлинга Дуэйн «Скала» Джонсон. Об этом Ли рассказал в интервью Entertainment Tonight.
«Третья часть фильма? Если это произойдёт, то она будет выдержана в духе франшизы, но мы внесём изменения, чтобы картины не повторялись. Думаю, мы очень высоко подняли планку в контексте приглашения суперзвёзд. Сперва у нас был Майкл Джордан, потом Леброн Джеймс. Эти люди изменили спорт. Кто может быть следующим человеком, который подходит на роль? Я думаю, Дуэйн Джонсон принесёт что-то новое в фильм.
Пока не знаю, какие его качества можно показать в фильме. Возможно, стоит сделать упор на его прошлое в рестлинге, это было бы интересно», — сказал Ли.
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