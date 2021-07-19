Сборная Испании по баскетболу назвала состав на Олимпиаду в Токио

Сборная Испании обнародовала заявку на турнир Олимпийских игр в Токио (Япония). В состав испанской команды вошли 12 баскетболистов. В их числе оказались 41-летний Пау Газоль и его брат Марк Газоль.

Состав сборной Испании на Олимпийские игры выглядит следующим образом: Пау Газоль, Руди Фернандес, Серхио Родригес, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Гильермо Эрнангомес, Усман Гаруба, Альберто Абальде, Алекс Абринес, Серхио Юль, Хуанчо Эрнангомес.

На групповом этапе олимпийского турнира соперниками сборной Испании станут Аргентина, Словения и Япония.

Олимпийские игры в Токио должны были проходить ещё летом 2020 года, но турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса. Олимпиада будет проходить при значительных ограничениях посещаемости соревнований.