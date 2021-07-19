Кевин Дюрант назвал разницу между Джеймсом Харденом и Стефеном Карри

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант вступил в небольшой спор в «Твиттере». Один из фанатов предположил, что Стефена Карри жёстче всего опекают соперники в НБА. Но Дюрант не согласился с этим мнением, хоть и признал, что к Карри бывает особое отношение.
«Это не правда, бро, извини. Я видел, как Джеймса Хардена опекают в два раза плотнее.
Карри и Харден — разные игроки. Я говорю о ситуациях, в которых Карри бывает без мяча. С мячом они действуют примерно одинаково, но без мяча сильно отличаются. Стеф создаёт больше возможностей, он может поймать мяч и сразу бросить», — написал Дюрант в своём «твиттере».
Журналист The Athletic Итан Штраусс ранее выпустил книгу о династии «Уорриорз», в которой писал о том, что Дюрант якобы завидовал славе своего одноклубника Стефена Карри и чувствовал себя некомфортно в калифорнийском клубе. По словам Штраусса, Кевин считал, что болельщики команды недооценивают его вклад в завоевание титулов.
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