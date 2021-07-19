«Голден Стэйт» хочет заполучить одного из лучших молодых игроков НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» проявляет интерес к разыгрывающему «Кливленд Кавальерс» Коллину Секстону, сообщает журналист Эван Даммарел. По данным источника, пока «Голден Стэйт» не определился с предложением.

Так, «Уорриорз» не хотят включать в возможную сделку центрового Джеймса Уайзмена и 7-й пик драфта-2021. В свою очередь, «Кавальерс» изучают возможность обмена 22-летнего игрока.

Ранее СМИ утверждали, что Коллин попал в сферу интересов «Майами Хит», «Нью-Йорк Никс» и «Индианы Пэйсерс».

Секстон в нынешнем сезоне принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата НБА. Средние показатели баскетболиста составили 24,3 очка, 3,1 подбора и 4,4 передачи. Этот сезон стал для юного игрока уже третьим за «Кливленд».