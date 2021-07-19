Чемпион НБА назвал современного игрока, который лучше, чем Леброн Джеймс

Чемпион НБА сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс» Брайан Скалабрини считает, что Кевин Дюрант превосходит Леброна Джеймса в современной НБА.
«Я думаю, что Леброн более эффективен, когда речь идёт об игре на победу. Но Кевин Дюрант, вероятно, лучший игрок в НБА. Однако должен сказать, что если бы мне нужно было выбрать парня, чтобы выиграть игру или серию плей-офф, то я бы выбрал Леброна. Но сезон длинный, Леброн не молодеет. Думаю, он второй лучший игрок лиги», — приводит слова Скалабрини Essentially Sports.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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