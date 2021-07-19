Майкл Джордан почти перешёл в испанский клуб во время локаута НБА

Легенда НБА Майкл Джордан был близок к тому, чтобы стать игроком мадридского «Эстудиантеса» во время локаута в сезоне-1998/1999. Об этом рассказал журналист Донатас Урбонас.
«После последнего танца Майкла Джордана пригласили на ещё одно болеро. Во время локаута в НБА в сезоне-1998/1999 мадридский «Эстудиантес» пытался убедить Майкла Джордана приехать в Испанию. «Эстудиантес» был готов предложить Его Воздушеству контракт на 12 миллионов евро за четыре месяца АСВ. Кроме того, в контракт была включена интересная опция — уроки игры в гольф с Севериано Баллестеросом, легендарным испанским гольфистом. По сути, Джордан должен был играть в гольф по будням, а по выходным — в баскетбол.
Агенты Джордана изучили предложение, и стороны были близки к подписанию контракта. Но локаут закончился раньше, чем мечта «Эстудиантеса» стала реальностью. Джордан закончил карьеру в январе 1999 года. Через год он вернулся в НБА в качестве совладельца и президента по баскетбольным операциям в «Вашингтоне», — написал Донатас Урбонас в своей колонке на BasketNews.
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