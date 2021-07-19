Кристапс Порзингис недоволен своей ролью в «Далласе»

Центровой «Далласа» Кристапс Порзингис признался, что ему было сложно привыкнуть к тактическому плану команды на серию первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).



«Сначала мне было сложно принять эту роль — непривычно, чтобы меня так мало задействовали. Меня поставили в угол, и я делал свою работу как солдат.



Мне сказали следующее: поскольку против меня защищается Кавай Леонард, то для команды лучше, если я буду выполнять роль растягивающего баскетболиста. И если буду видеть возможность, то можно атаковать «краску».



Я не был задействован в пик-н-роллах, мяч редко доходил до меня. Мне просто надо было играть в защите, после чего занимать позицию в углу и ждать своей возможности. Но я был готов принять это. Всё, что я хотел — побеждать, и если мы считали это победной тактикой, то я это принимал», — приводит слова Порзингиса Yardbarker.