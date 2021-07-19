«Я не в восторге от этого игрока». Гомельский — о новом трансфере «Зенита»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о трансфере бывшего разыгрывающего НБА Шабазза Напьера в «Зенит».
«Когда Напьер появился в НБА, ему пророчили самое светлое будущее. Однако не получилось. Шабазз играет разнообразно в атаке, иногда даже злоупотребляя собственной инициативой. А в защите он отбывает номер. Другими словами, я не в восторге от этого игрока. Но у «Зенита» практически не было выбора. Им нужен был номинальный разыгрывающий в стартовую пятёрку. А ждать решения Кевина Пангоса было очень рискованно», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Далее перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.
На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он поиграл за «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем и в «Миннесоте Тимбервулвз». Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.
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