Клуб НБА собирается сбросить двух дорогих игроков с балластными контрактами
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Клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» намерен прекратить сотрудничество с центровым Стивеном Адамсом и разыгрывающим Эриком Бледсо, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб покинет как минимум один из этих игроков.
Наиболее вероятным вариантом развития событий является отчисление Бледсо с расписанием контракта по стретчу и обмен Адамса. Это позволит «Нью-Орлеану» освободить около $ 30 млн в платёжной ведомости, чтобы продлить соглашения с защитниками Лонзо Боллом и Джошем Хартом.
Контракты Адамса и Бледсо действуют до 2023 года, по ним они должны получить по $ 18 млн каждый.
Адамс в минувшем сезоне набирал 7,6 очка, 8,9 подбора и 1,9 передачи. Статистика Бледсо — 12,2 очка, 3,4 подбора и 3,8 передачи за игру.
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