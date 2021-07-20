Клуб НБА собирается сбросить двух дорогих игроков с балластными контрактами

Клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» намерен прекратить сотрудничество с центровым Стивеном Адамсом и разыгрывающим Эриком Бледсо, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб покинет как минимум один из этих игроков.



Наиболее вероятным вариантом развития событий является отчисление Бледсо с расписанием контракта по стретчу и обмен Адамса. Это позволит «Нью-Орлеану» освободить около $ 30 млн в платёжной ведомости, чтобы продлить соглашения с защитниками Лонзо Боллом и Джошем Хартом.



Контракты Адамса и Бледсо действуют до 2023 года, по ним они должны получить по $ 18 млн каждый.

Адамс в минувшем сезоне набирал 7,6 очка, 8,9 подбора и 1,9 передачи. Статистика Бледсо — 12,2 очка, 3,4 подбора и 3,8 передачи за игру.