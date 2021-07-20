Участница сборной США по баскетболу 3х3, у которой обнаружили ковид, была вакцинирована

Участница сборной США по баскетболу 3х3 Кэти Лу Самуэльсон, которая сдала положительный тест на коронавирус и пропустит Олимпийские игры в Токио, заявила, что была вакцинирована и принимала все меры предосторожности.

«Я была опустошена после того, как узнала о том, что у меня обнаружен коронавирус. Я не смогу поехать в Токио. Участие в Олимпийских играх было моей мечтой с тех пор, как я была маленькой девочкой, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу осуществить эту мечту. Я убита горем, потому что я была полностью вакцинирована и приняла все меры предосторожности, но я знаю, что всё пройдёт само, как положено. Я желаю только самого лучшего своим товарищам по команде, я буду болеть за вас на каждом этапе пути», – написала Самуэльсон в своём аккаунте в «Инстаграм».

Добавим, в сборной США Самуэльсон заменит Джеки Янг.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.