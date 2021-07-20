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Российский игрок снялся с драфта НБА

Российский игрок снялся с драфта НБА
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Российский защитник Павел Савков решил снять свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года, сообщает инсайдер ESPN Джонатан Гивони на свой странице в «Твиттере» со ссылкой на агента игрока Гильермо Бермехо.

19-летний баскетболист «Басконии» может вернуться в «Ираурги». В минувшемсезоне Савков помог клубу подняться во второй дивизион Испании. Савков провёл одну встречу в составе сборной России. 19 февраля он сыграл 5 минут 58 секунд в матче отборочного турнира Евробаскета-2022 с Эстонией (75:52) и набрал три очка.

Таким образом, в драфте-2021 должны принять участие три российских баскетболиста – защитник «Автодора» Никита Михайловский, центровой ЦСКА Александр Шашков и форвард «Химок» Владислав Одиноков. Церемония драфта НБА пройдёт 29 июля в Нью-Йорке.

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