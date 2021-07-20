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Яннис Адетокунбо отреагировал на появление Леброна Джеймса на финале НБА

Яннис Адетокунбо отреагировал на появление Леброна Джеймса на финале НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением по поводу появления лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в первом ряду на пятом матче финальной серии НБА с «Финикс Санз».

«Когда он первый раз вышёл в финал в 2007 году, я ещё даже не играл в баскетбол. Просто что-то нереальное, когда думаешь об этом. Конечно же, я заметил его, это Леброн Джеймс. Он сидел прямо напротив нашей скамейки. У меня не было возможности как-то пообщаться, поздороваться с ним, этого не произошло. Даже если бы моя мама находилась в первом ряду, мы бы не пообщались, потому что, когда я максимально сфокусирован во время игры. Но это что-то невероятное, невероятный сюжет. За день до этого я смотрел «Космический джем» по HBO. Я смотрел «Космический джем», а Леброн пришёл на игру, сидел в первом ряду», – приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

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