Скотти Пиппен сдаёт свой особняк за 92 доллара

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен сдаёт свой особняк в аренду по цене 92 доллара за ночь. Стоимость — отсылка к году, когда он и его пантнёры по «Дрим Тим» сборной США стали чемпионами Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.
«В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры — участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома», — приводит слвоа Пиппена New York Post.
Болельщики имеют возможность остановиться в особняке на три ночи. Время пребывания рассчитано таким образом, чтобы гости могли наблюдать за баскетбольными соревнованиями на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Пиппен является двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной сборной США. Также Скотти — член Зала славы баскетбола. Он отыграл 17 сезонов в НБА.
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