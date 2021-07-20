Тони Кукоч: «Чикаго» мог выиграть титул без Майкла Джордана

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Тони Кукоч считает, что «быки» могли победить в финале плей-офф НБА в 1994 или 1995 году «Хьюстон Рокетс». По словам Кукоча, «Чикаго» мог выиграть турнир, несмотря на то, что легенда НБА Майкл Джордан тогда отсутствовал в команде, объявив о завершении карьеры.
«Я думаю, что мы бы обыграли «Хьюстон». В тот сезон мы побеждали во всех матчах с ними. Но сложно сказать. Хаким Оладжувон был на невероятном уровне. На мой взгляд, он является лучшим центровым в истории.
И я говорю о таланте, навыках, а не только мощи. Да, Шакил О’Нил был очень сильным, мобильным, несмотря на габариты. Но с Оладжувоном было вообще сложно. Когда смотрел на него, не понимал, как можно его закрыть. Он был очень быстрым игроком», — цитирует Кукоча HoopsHype.
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