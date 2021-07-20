Сборная США заняла третье место в рейтинге силы перед Олимпиадой в Токио
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ФИБА на официальном сайте представила рейтинг силы национальных сборных перед Олимпийскими играми в Токио.
На первом месте в Power Rankings расположена команда Австралии, в тройку лучших также входят Испания и США. На 4-12 местах расположены Нигерия, Словения, Франция, Италия, Аргентина, Германия, Чехия, Япония, Иран.
Сборная США перед Играми потеряла Брэдли Била (коронавирус) и Кевина Лава (травма). Джереми Грант и Зак Лавин находятся на карантине. Американцы потерпели поражения в товарищеских матчах с Австралией и Нигерией. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016).
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