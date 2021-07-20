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Михаил Кулагин покинул «Енисей» и подписал контракт с новым клубом

Михаил Кулагин покинул «Енисей» и подписал контракт с новым клубом
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Защитник сборной России Михаил Кулагин покинул «Енисей». Баскетболист уже определился со своим будущим, он подписал контракт с «Нижним Новгородом». Как сообщает пресс-служба нижегородцев, соглашение подписано на один сезон.

Кулагин с 2015 по 2020 год выступал за ЦСКА. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Евролиги и четырежды выигрывал Единую лигу ВТБ.

Минувший сезон защитник провёл в «Енисее». В 21 матче Единой лиги ВТБ в среднем набирал 13,5 очка, делал 2,7 подбора и 2,6 передачи. Самый результативный матч в прошлом сезоне завершился для Кулагина набором 26 очков. Столько баллов он заработал в матче с «Пармой».

Кулагин дважды участвовал в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018 и 2021).

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