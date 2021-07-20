«Нью-Орлеан» намерен заполучить 6-кратного участника Матча звёзд в пару к Уильямсону

Звезда «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури может перейти в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает журналист Марк Штейн. По данным источника, 35-летний игрок входит в сферу интересов ряда клубов, но «Пеликанс» хотят подписать звёздного разыгрывающего в пару к лидеру команды Зайону Уильямсону.

35-летний Лоури станет летом свободным агентом. Ранее сообщалось, что им интересуются «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

Игрок рассчитывает, что ему будет предложено соглашение на два года с зарплатой минимум $ 25 млн. По информации другого источника Pickandroll, баскетболист запрашивает $ 30 млн в год за свои услуги.

При этом сообщалось, что Лоури в итоге может переподписать контракт с «Торонто», но такой сценарий считается маловероятным.