Эксперт: Леброн Джеймс снова проиграл Майклу Джордану

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, упомянув его новый фильм — «Космический джем 2». Недавно вышедшую картину Скип посчитал слишком затянутой и сильно уступающей оригиналу, в котором снимался легенда НБА Майкл Джордан.
«Поскольку Леброн — славный парень, я постараюсь тоже им быть сегодня и поставлю его фильму удовлетворительную оценку. Для меня новый «Космический джем» так же далёк от оригинала, как и баскетболист-Леброн от Майкла Джордана. Думаю, в этом фильме он снова проиграл Майклу», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в составе сборной Югославии, бывший генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац предположил, что если бы Майкл Джордан играл в современной НБА, он бы набирал по 80 очков за матч.
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