Яннис Адетокунбо высказался о пребывании в шаге от титула НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о предстоящем, шестом матче финальной серии НБА с «Финикс Санз» (3-2). В случае успеха Адетокунбо впервые станет чемпионом НБА. Встреча состоится 21 июля. Начало — в 04:00 мск.



«Будет сложно. Была проделана колоссальная работа. Но именно сейчас нужно сохранять максимальную концентрацию. Именно это я и собираюсь сделать. Постараюсь быть максимально дисциплинированным и не волноваться уж слишком сильно. Я не могу выйти на площадку прямо сейчас. Поэтому лучше и не думать слишком много об этом. Но, признаться, это не так уж и просто. Иногда я даже вижу сны с этим матчем. Как бы всё не закончилось, я горжусь командой и работой, которую мы все вместе проделали», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.

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