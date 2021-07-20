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Игрок, на которого претендовал ЦСКА, будет выступать в «Барселоне» или НБА

Игрок, на которого претендовал ЦСКА, будет выступать в «Барселоне» или НБА
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Разыгрывающий «Жальгириса» Рокас Йокубайтис в межсезонье-2021 покинет команду и проведёт следующий сезон в клубе НБА или «Барселоне» под руководством хорошо знакомого ему Шарунаса Ясикявичюса. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Джонатан Гивони.

Йокубайтис примет участие в драфте-2021, после чего может присоединиться к клубу НБА. В «Барселону» Рокас перейдёт в случае, если выбравшая его команда отложит переход. В испанской команде он задержится тогда на один сезон.

В минувшем сезоне Евролиги литовец набирал в среднем 7 очков за матч, отдавал 2,5 передачи, а также выполнял 1,7 подбора. Прежде говорилось, что игрок может оказаться в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что трое из четырёх российских игроков снялись с драфта НБА.

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