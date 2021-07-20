Игрок, на которого претендовал ЦСКА, будет выступать в «Барселоне» или НБА

Разыгрывающий «Жальгириса» Рокас Йокубайтис в межсезонье-2021 покинет команду и проведёт следующий сезон в клубе НБА или «Барселоне» под руководством хорошо знакомого ему Шарунаса Ясикявичюса. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Джонатан Гивони.
Йокубайтис примет участие в драфте-2021, после чего может присоединиться к клубу НБА. В «Барселону» Рокас перейдёт в случае, если выбравшая его команда отложит переход. В испанской команде он задержится тогда на один сезон.
В минувшем сезоне Евролиги литовец набирал в среднем 7 очков за матч, отдавал 2,5 передачи, а также выполнял 1,7 подбора. Прежде говорилось, что игрок может оказаться в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что трое из четырёх российских игроков снялись с драфта НБА.
- 20 июля 2021
-
21:44
-
20:56
-
19:58
-
18:36
-
17:21
-
16:23
-
15:16
-
13:48
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
10:43
-
09:57
-
08:26
-
08:21
-
08:16
-
08:10
-
06:23
-
01:07
- 19 июля 2021
-
23:53
-
22:47
-
22:30
-
21:51
-
21:03
-
19:53
-
18:44
-
17:50
-
16:47
-
16:18
-
14:42
-
13:01
-
12:38
-
12:23
-
10:52
-
10:02