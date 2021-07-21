Чемпион НБА в составе «Торонто» решил отказаться от контракта на $ 11,6 млн

Лёгкий форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Норман Пауэлл заявил Yahoo Sports, что откажется от опции продления контракта на сезон-2021/2022 и 1 августа станет неограниченно свободным агентом.
Игрок может заработать $ 11,6 млн за следующий сезон, но ожидает, что за счёт выхода на рынок свободных агентов сможет заключить более выгодное долгосрочное соглашение. Сообщается, однако, что «Портленд» постарается удержать Пауэлла и ставит эту задачу в приоритет.
В сезоне-2018/2019 Пауэлл стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА набирал в среднем за матч 18,6 очков и отдавал 1,9 передачи.
Ранее говорилось, что Норман может перейти в «Даллас Маверикс». Игроком, с которым клуб готов расстаться ради совершения сделки, является один из лидеров «Далласа» Кристапс Порзингис.
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