«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет

«Милуоки Бакс» победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.