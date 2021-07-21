Яннис Адетокунбо признан MVP финала НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В 6-м матче финала «Бакс» со счетом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.
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В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 14 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).
Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.
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