Крис Пол установил исторический антирекорд после поражения в финале НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол стал первым баскетболистом, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счетом 2-0.
Единственный игрок, у которого хотя бы 3 подобных поражения – бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин. В шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) Пол набрал 26 очков и 5 передач при 3 потерях, реализовав 11 из 19 с игры и 1 из 2 трехочковых.
В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).
Комментарии
- 21 июля 2021
-
08:03
-
07:48
-
07:42
-
07:38
-
07:13
-
07:02
-
06:49
-
00:43
- 20 июля 2021
-
23:04
-
21:44
-
20:56
-
19:58
-
18:36
-
17:21
-
16:23
-
15:16
-
13:48
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
10:43
-
09:57
-
08:26
-
08:21
-
08:16
-
08:10
-
06:23
-
01:07
- 19 июля 2021
-
23:53
-
22:47
-
22:30
-
21:51
-
21:03
-
19:53
-
18:44
Партнерский контент