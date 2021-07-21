Крис Пол установил исторический антирекорд после поражения в финале НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол стал первым баскетболистом, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счетом 2-0.



Единственный игрок, у которого хотя бы 3 подобных поражения – бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин. В шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) Пол набрал 26 очков и 5 передач при 3 потерях, реализовав 11 из 19 с игры и 1 из 2 трехочковых.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).



