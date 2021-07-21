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Леброн Джеймс и Стефен Карри отреагировали на чемпионство Янниса Адетокунбо в НБА

Леброн Джеймс и Стефен Карри отреагировали на чемпионство Янниса Адетокунбо в НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поздравили лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо с завоеванием титула чемпиона НБА в сезоне-2020/2021.

«Салют и поздравления Яннису Адетокунбо. Ты заслужил эту штуку», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение множеством эмоджи.

«Айеее! Приятно наблюдать за чем-то великим сегодня. Это действительно величие! Поздравляю, бро», — написал Карри в своей соцсети.

В шестом матче финальной серии «Бакс» обыграли «Финикс Санз» (105:98, 4-2) и впервые за 50 лет стали чемпионами лиги, Адетокунбо записал себе в актив 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов. Яннис был признан MVP финала НБА.

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