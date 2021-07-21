Адетокунбо повторил рекорд Джордана и Леброна в финалах НБА

Игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал седьмым баскетболистом в истории финальных серий НБА, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче.
В шестой игре серии против «Финикса» Адетокунбо набрал 50 очков. До него в финалах НБА это делали Боб Петтит (в 1958 году), Элджин Бэйлор (в 1962 году), Рик Бэрри (в 1967 году), Джерри Уэст (в 1969 году), Майкл Джордан (в 1993 году) и Леброн Джеймс (в 2018 году).
Также Адетокунбо признан MVP финальной серии.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс».
В шестом матче финала «Бакс» со счетом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 14 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).
- 21 июля 2021
-
08:03
-
07:48
-
07:42
-
07:38
-
07:13
-
07:02
-
06:49
-
00:43
- 20 июля 2021
-
23:04
-
21:44
-
20:56
-
19:58
-
18:36
-
17:21
-
16:23
-
15:16
-
13:48
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
10:43
-
09:57
-
08:26
-
08:21
-
08:16
-
08:10
-
06:23
-
01:07
- 19 июля 2021
-
23:53
-
22:47
-
22:30
-
21:51
-
21:03
-
19:53
-
18:44