Адетокунбо повторил рекорд Джордана и Леброна в финалах НБА

Игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал седьмым баскетболистом в истории финальных серий НБА, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче.

В шестой игре серии против «Финикса» Адетокунбо набрал 50 очков. До него в финалах НБА это делали Боб Петтит (в 1958 году), Элджин Бэйлор (в 1962 году), Рик Бэрри (в 1967 году), Джерри Уэст (в 1969 году), Майкл Джордан (в 1993 году) и Леброн Джеймс (в 2018 году).

Также Адетокунбо признан MVP финальной серии.

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В шестом матче финала «Бакс» со счетом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 14 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).