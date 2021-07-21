Яннис Адетокунбо расплакался после финала НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо расплакался после завершения шестого матча финала НБА с «Финикс Санз» (105:98, 4-2).



«Бакс» выиграли серию со счетом 4-2 и впервые за 50 лет стали чемпионами лиги. Адетокунбо завоевал первый титул в карьере и был признан MVP финальной серии.

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В шестом матче серии в составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 14 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными в матче были Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).

