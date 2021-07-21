Крис Пол высказался после поражения в финале НБА и прояснил свои дальнейшие планы

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол после поражения в шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) заявил, что не собирается завершать карьеру и намерен вернуться к работе, чтобы снова попытаться выиграть чемпионский титул.



«Принятие поражения займет некоторое время, но у меня тот же образ мыслей — нужно вернуться к работе. Я не завершу карьеру, если вы об этом спрашиваете. Так получилось в этом финале. Нужно вернуться к работе. Для меня это поражение просто означает возвращение к работе. Ни больше, ни меньше. Нет никаких моральных побед. Мы увидели, что нужно, чтобы добраться до стадии финала НБА. Надеюсь, мы поймем, что нужно, чтобы выиграть здесь», — приводит слова Пола Sports Illustrated.