Крис Пол высказался после поражения в финале НБА и прояснил свои дальнейшие планы
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол после поражения в шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) заявил, что не собирается завершать карьеру и намерен вернуться к работе, чтобы снова попытаться выиграть чемпионский титул.
«Принятие поражения займет некоторое время, но у меня тот же образ мыслей — нужно вернуться к работе. Я не завершу карьеру, если вы об этом спрашиваете. Так получилось в этом финале. Нужно вернуться к работе. Для меня это поражение просто означает возвращение к работе. Ни больше, ни меньше. Нет никаких моральных побед. Мы увидели, что нужно, чтобы добраться до стадии финала НБА. Надеюсь, мы поймем, что нужно, чтобы выиграть здесь», — приводит слова Пола Sports Illustrated.
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