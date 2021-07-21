Мэджик Джонсон назвал участника финала, который принесёт «Лейкерс» титул после перехода

Легенда НБА Мэджик Джонсон призвал разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола объединиться с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом в «Лос-Анджелес Лейкерс» для завоевания чемпионского титула.
«Если Крис Пол откажется от контракта с «Санз», ему в первую очередь должны позвонить его лучший друг Леброн Джеймс и представители «Лейкерс». „Большое трио“ с Леброном, Крисом и Энтони Дэвисом обеспечит чемпионство в НБА!» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
«Финикс» в финальной серии сезона-2020/2021 уступил «Милуоки Бакс» (2-4). Крис Пол стал первым баскетболистом в истории, проигравшим 4 серии плей-офф после лидерства команды со счётом 2-0. В межсезонье Пол может стать свободным агентом, если откажется от опции на $ 44 млн в контракте с «Финиксом».
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