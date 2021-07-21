Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Девин Букер и Монти Уильямс ответили на обвинения Криса Пола в «чокерстве» после финала

Девин Букер и Монти Уильямс ответили на обвинения Криса Пола в «чокерстве» после финала
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и атакующий защитник Девин Букер после поражения в шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) заступились за своего одноклубника Криса Пола, которого обвиняют в «чокерстве» из-за очередного провала. Пол упустил возможность впервые за 16 лет карьеры выиграть титул и стал первым игроком в истории, который проиграл 4 серии плей-офф после лидерства 2-0.

«Это смешные обвинения. У Криса Пола нереальная карьера, но его критикуют потому что он не выиграл титул. Крис Пол и Девин Букер тащили нашу команду весь сезон. «Финикс» — второй клуб, где я работаю вместе с Крисом. Я знаю, чего стоят его мастерство и преданность делу. Когда я слышу эти обвинения из-за того, что он не выигрывал титул… Это просто глупо. Достаточно сложно просто попасть в НБА, не говоря уже о том, чтобы стать великим на все времена. Именно таким игроком является Крис Пол», — приводит слова Уильямса Heavy.

«Эти обвинения — полная чушь для тех, кто реально разбирается в баскетболе. Мы поддерживали Криса на протяжении всего сезона. Он был нашим лидером весь сезон. Мы провели только первый год вместе», — сказал Букер.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021