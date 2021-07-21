Девин Букер и Монти Уильямс ответили на обвинения Криса Пола в «чокерстве» после финала

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и атакующий защитник Девин Букер после поражения в шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) заступились за своего одноклубника Криса Пола, которого обвиняют в «чокерстве» из-за очередного провала. Пол упустил возможность впервые за 16 лет карьеры выиграть титул и стал первым игроком в истории, который проиграл 4 серии плей-офф после лидерства 2-0.
«Это смешные обвинения. У Криса Пола нереальная карьера, но его критикуют потому что он не выиграл титул. Крис Пол и Девин Букер тащили нашу команду весь сезон. «Финикс» — второй клуб, где я работаю вместе с Крисом. Я знаю, чего стоят его мастерство и преданность делу. Когда я слышу эти обвинения из-за того, что он не выигрывал титул… Это просто глупо. Достаточно сложно просто попасть в НБА, не говоря уже о том, чтобы стать великим на все времена. Именно таким игроком является Крис Пол», — приводит слова Уильямса Heavy.
«Эти обвинения — полная чушь для тех, кто реально разбирается в баскетболе. Мы поддерживали Криса на протяжении всего сезона. Он был нашим лидером весь сезон. Мы провели только первый год вместе», — сказал Букер.
- 21 июля 2021
-
09:35
-
09:12
-
08:53
-
08:39
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
07:48
-
07:42
-
07:38
-
07:13
-
07:02
-
06:49
-
00:43
- 20 июля 2021
-
23:04
-
21:44
-
20:56
-
19:58
-
18:36
-
17:21
-
16:23
-
15:16
-
13:48
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
10:43
-
09:57
-
08:26
-
08:21
-
08:16
-
08:10
-
06:23
-
01:07
- 19 июля 2021
-
23:53