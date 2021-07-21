Шакил О'Нил отреагировал на чемпионство Янниса Адетокунбо

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил отреагировал на победу «Милуоки» в финале НБА над «Финикс Санз» и поздравил лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Мои поздравления! Спасибо, Яннис, что возвращаешь баскетбол старой школы. Теперь в лиге только один супермен, и это ты», — сказал Шакил О'Нил в эфире телеканала TNT.



В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).



В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

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