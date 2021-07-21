Шакил О'Нил отреагировал на чемпионство Янниса Адетокунбо

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил отреагировал на победу «Милуоки» в финале НБА над «Финикс Санз» и поздравил лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Мои поздравления! Спасибо, Яннис, что возвращаешь баскетбол старой школы. Теперь в лиге только один супермен, и это ты», — сказал Шакил О'Нил в эфире телеканала TNT.
В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).
В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.
Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.
- 21 июля 2021
-
11:57
-
11:48
-
11:25
-
10:38
-
10:20
-
09:35
-
09:12
-
08:53
-
08:39
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
07:48
-
07:42
-
07:38
-
07:13
-
07:02
-
06:49
-
00:43
- 20 июля 2021
-
23:04
-
21:44
-
20:56
-
19:58
-
18:36
-
17:21
-
16:23
-
15:16
-
13:48
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
10:43
-
09:57
-
08:26
-
08:21