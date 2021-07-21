Майка Леброна Джеймса превзошла исторический рекорд Барака Обамы по цене на аукционе

На аукционе Juliens Auctions в Лос-Анджелесе был установлен новый рекорд по цене баскетбольной майки. Как сообщает Boardroom, джерси Леброна Джеймса времен выступления за «Сент-Винсент-Сент-Мэри», была продана за $ 512 тыс. Предыдущий рекорд принадлежал майке Барака Обамы, которая была продана в прошлом году за $ 192 тыс.



Дополнительную ценность данной майке придает то, что именно в ней один из лучших баскетболистов планеты снялся для обложки Sports illustrated в 2002 году.



36-летний Леброн по праву считается считается одним из лучших баскетболистов в истории НБА наравне с Майклом Джорданом, является четырехкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА. 17 раз принимал участие в матче всех звёзд.



В прошедшем сезоне 36-летний Леброн проиграл в первом раунде плей-офф НБА «Финиксу». В данный момент игрок готовится к новому сезону НБА после того как отказался играть за сборную США на Олимпиаде.