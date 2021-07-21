«Барселона» на 4 года подписала разыгрывающего, которого хотел ЦСКА

Литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис стал игроком каталонской «Барселоны», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 20-летним баскетболистом рассчитано на четыре сезона.



Йокубайтис уже работал с главным тренером «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом — именно под его руководством Йокубайтис дебютировал в составе взрослой сборной Литвы.



Ранее сообщалось, что Йокубайтис должен принять участие в драфте-2021, после чего может присоединиться к клубу НБА. В «Барселону» Рокас должен был перейти в случае, если выбравшая его команда отложит переход.



В минувшем сезоне Евролиги литовец набирал в среднем 7 очков за матч, отдавал 2,5 передачи, а также выполнял 1,7 подбора. Прежде говорилось, что игрок может оказаться в ЦСКА.