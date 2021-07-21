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«Бавария» подписала чемпиона Евролиги в составе ЦСКА

«Бавария» подписала чемпиона Евролиги в составе ЦСКА
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Бывший центровой тель-авивского «Маккаби» и московского ЦСКА Отелло Хантер подписал контракт с мюнхенской «Баварией», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 35-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

В составе «Баварии» Хантер призван заменить Джалена Рейнольдса, который отправился в межсезонье в «Маккаби».

Хантер выступал в составе «Маккаби» с 2019 года, проведя до этого два сезона в составе ЦСКА и выиграв Евролигу в составе московской команды.

35-летний центровой выступал в тель-авивском клубе на протяжении последних двух сезонов. В прошлом сезоне Евролиги американский баскетболист набирал в среднем 8 очков и совершал 5,3 подбора за игру.

Ранее стало известно, что бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард подписал контракт с мюнхенской «Баварией».

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