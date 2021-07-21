Молодёжная сборная России разгромила Украину с разницей +32

Молодёжная сборная России провела матч с командой Украины на Еврочеллендже. Встреча завершилась убедительной победой российских баскетболистов — 79:47. Первая четверть осталась за сборной Украины, оторвавшейся на четыре очка. Но уже к большому перерыву россияне обеспечили себе солидный отрыв (+10). Далее российская сборная продолжила наращивать темп, благодаря чему довела счёт до крупного.

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Сорокин, набравший 13 очков. 12 баллов на счету Подходяева. У сборной Украины 20 баллов набрал Ковляр.

Россияне одержали первую победу на турнире. До этого они уступили в матчах со сборными Израиля и Греции.

Украинцы потерпели уже третье поражение подряд.

Баскетбол. Еврочелленджер-2021 (U20)

Россия — Украина — 79:47 (11:15, 23:10, 26:14, 19:8)