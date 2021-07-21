Пау Газоль обратился к погибшему Коби Брайанту после чемпионства Адетокунбо

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль обратился в «Твиттере» к бывшему партнёру по команде, легенде НБА Коби Брайанту. Он напомнил, как Брайант в 2019 году назвал Янниса Адетокунбо будущим чемпионом НБА.

Адетокунбо помог «Милуоки Бакс» выиграть чемпионский титул в завершившемся сезоне.

«Он сделал это, брат», – написал Газоль, опубликовав старый «твит» Брайанта.

В 2019 году Адетокунбо был признан MVP регулярного чемпионата. После этого Брайант написал, что следующая цель грека — чемпионский титул.

После завоевания титула Адетокунбо почтил память Коби. По словам Янниса, именно Брайант помог ему поверить в себя. «Я был обязан стать чемпионом», — заключил грек.

«Милуоки» впервые за 50 лет выиграл чемпионский титул.