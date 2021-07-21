Легенда женской НБА: я ненавижу Леброна Джеймса, он торгует людьми

Семикратная участница Матча всех звёзд WNBA Кэппи Пондекстер обвинила игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в торговле людьми, а также в присвоении денежных средств его жертв.
«Этот парень пытался меня убить! Шутки в сторону! Я только что освободилась, меня не было почти два года! Я даже не знала, где нахожусь. Я ненавижу Леброна Джеймса, этот парень торгует людьми! Вдобавок он украл все деньги с моих счетов!» — цитирует Пондекстер TalkBasket.
Во время своей карьеры Пондекстер семь раз участвовала в Матче всех звёзд, два раза выигрывала лигу, а также признавалась самым ценным игроком плей-офф. В октябре прошлого года девушка пропала, однако спустя некоторое время она была обнаружена в полицейском участке, где находилась за нанесение побоев.
Брат победительницы Олимпиады-2008 года в составе сборной США, призвал не относиться серьёзно к её словам и заверил, что в данный момент она испытывает проблемы с психическим здоровьем.
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