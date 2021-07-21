НБА одобрила продажу клуба за $ 1,5 млрд

Совет управляющих НБА одобрил продажу «Миннесоты Тимбервулвз» миллиардеру Марку Лори и бейсболисту Алексу Родригесу, сообщает ESPN. Новые покупатели приобретут актив за $ 1,5 млрд.

Ожидается, что в течение 2,5 года мужская и женская команды «Миннесоты» перейдут к новым владельцам от 80-летнего бизнесмена Глена Тейлора. Ранее у покупателей возникло препятствие в виде иска от второго по величине акционера клуба Мейера Орбаха. Он подал иск против Тейлора, но суд отклонил его.

Тейлор является владельцем «Миннесоты» с 1994 года. Он приобрёл клуб за $ 88 млн и препятствовал переезду команды в Новый Орлеан. Нынешний владелец клуба закрепил в контракте условие, согласно которому «Тимбервулвз» останутся в Миннесоте после продажи.