НБА одобрила продажу клуба за $ 1,5 млрд
Поделиться
Совет управляющих НБА одобрил продажу «Миннесоты Тимбервулвз» миллиардеру Марку Лори и бейсболисту Алексу Родригесу, сообщает ESPN. Новые покупатели приобретут актив за $ 1,5 млрд.
Ожидается, что в течение 2,5 года мужская и женская команды «Миннесоты» перейдут к новым владельцам от 80-летнего бизнесмена Глена Тейлора. Ранее у покупателей возникло препятствие в виде иска от второго по величине акционера клуба Мейера Орбаха. Он подал иск против Тейлора, но суд отклонил его.
Тейлор является владельцем «Миннесоты» с 1994 года. Он приобрёл клуб за $ 88 млн и препятствовал переезду команды в Новый Орлеан. Нынешний владелец клуба закрепил в контракте условие, согласно которому «Тимбервулвз» останутся в Миннесоте после продажи.
Комментарии
- 22 июля 2021
-
00:14
-
00:10
- 21 июля 2021
-
23:42
-
22:12
-
22:07
-
20:26
-
19:11
-
19:04
-
17:47
-
17:27
-
16:54
-
15:32
-
14:49
-
13:50
-
13:41
-
12:47
-
11:57
-
11:48
-
11:25
-
10:38
-
10:20
-
09:35
-
09:12
-
08:53
-
08:39
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
07:48
-
07:42
-
07:38
-
07:13
-
07:02
-
06:49
-
00:43
Партнерский контент