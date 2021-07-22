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Топ-проспект драфта-2020 выбыл на полгода

Топ-проспект драфта-2020 выбыл на полгода
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Центровой «Атланта Хоукс» Оньека Оконгву перенёс операцию по поводу разрыва суставной губы правого плеча, сообщает ESPN.

Оконгву пропустит 6 месяцев. Ожидается, что он полностью восстановится после травмы. Оконгву был выбран на драфте-2020 под 6-м пиком. В 50 матчах сезона НБА 20-летний «большой» набирал 4,6 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

Оконгву работал под руководством главных тренеров Ллойда Пирса и Нэйта Макмиллана. Макмиллан заканчивал нынешний сезон в должности временного главного тренера «Хоукс» и больше доверял Оконгву. Под руководством Макмиллана, сменившего Пирса 1 марта 2021 года, «Атланта» выдала баланс 37-19 и вышла в финал Восточной конференции, где уступила в серии «Милуоки Бакс» 2-4. До отставки Пирса «Хоукс» находились в нижней части турнирной таблицы с 14 победами и 20 поражениями.

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