Кевин Дюрант прокомментировал чемпионство «Милуоки» в НБА

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал победу «Милуоки Бакс» в финале плей-офф НБА.



«Эта команда «Милуоки» — своего рода династия. Я знаю, что многие люди называют команды династиями после нескольких стабильных сезонов, но преемственность этой команды просто впечатляющая, и то, как они продолжают прогрессировать и выстраивать свою игру, просто невероятно. Теперь они чемпионы, так что начинаешь действительно ценить это по достоинству», — приводит слова Кевина Дюранта Essentially Sports.



Напомним, накануне «Милуоки Бакс» стал чемпионом НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).



В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.