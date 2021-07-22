Кочарян: полностью российский состав сыграет в Евролиге не только за МБА, но и за сборную

Генеральный директор МБА, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян заявил, что российским баскетболисткам нужно играть на самом высоком уровне. Список участников женской Евролиги в сезоне-2021/2022 был утверждён в среду. МБА получил место в регулярном чемпионате напрямую, без необходимости участия в квалификации.

«Прямо сейчас большая делегация женской команды МБА находится в Токио на Олимпиаде. Конечно, мы поздравили друг друга с этой приятной новостью, но все понимают, что пока главное — это важнейшие матчи олимпийского турнира. МБА готовился к квалификации, а теперь мы напрямую в сильнейшем турнире Европы бок о бок с известнейшими командами. Нам важно было, чтобы у нас играли московские баскетболистки. Старались давать им шанс и работать не на сиюминутный результат, а на перспективу. Видите сами, что результат пришёл. Мы всё ещё держим свой курс, гнём свою линию.

Убеждены, что российским баскетболисткам не просто можно, но и нужно играть на самом высоком уровне. Истории Нины Глонти, Анны Лешковцевой, Александры Штанько показывают, что, получая достаточно игрового времени в клубе, можно прогрессировать и становиться значимой частью сборной России, приносить ей реальную пользу. Так что наш полностью российский состав будет играть в Евролиге не только за МБА, но и за сборную. Подобных примеров в игровых видах спорта, кстати, крайне мало в нынешнее время. Это нелёгкий путь, но мы его выбрали», — приводит слова Кочаряна «Р-Спорт».